Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о защите граждан от преследования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил в качестве основы для переговоров проект соглашения с Россией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Об этом сообщает агентство БелТА.

Согласно опубликованной информации, документ предполагает защиту граждан обеих стран, в том числе действующих и бывших должностных лиц, от давления со стороны третьих государств. Отмечается, что соглашение учитывает усиливающуюся политизацию международных судебных и уголовно-правовых механизмов.