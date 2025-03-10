Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о защите граждан от преследования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил в качестве основы для переговоров проект соглашения с Россией о мерах взаимной защиты граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Об этом сообщает агентство БелТА.

Согласно опубликованной информации, документ предполагает защиту граждан обеих стран, в том числе действующих и бывших должностных лиц, от давления со стороны третьих государств. Отмечается, что соглашение учитывает усиливающуюся политизацию международных судебных и уголовно-правовых механизмов.

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Проект соглашения предусматривает совместные меры по реагированию на случаи преследования, которое стороны считают необоснованным. Речь идет о действиях, предпринимаемых международными структурами, чьи решения могут быть мотивированы политическими причинами.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено провести переговоры с российской стороной по данному проекту соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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