Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта

«Это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития ... в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. <...> Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу», — подчеркнул Сергеенко.

Ожидается, что мероприятие пройдет в торжественной обстановке во Дворце Республики. Во встрече примут участие более 2,5 тысячи человек, в том числе депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, главы министерств и госкомитетов, местных органов власти. Кроме того, на оглашение послания прибудут представители трудовых коллективов, промпредприятий, СМИ, аккредитованные в Минске дипломаты, делегации всех регионов республики.

