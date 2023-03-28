Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту республики. Об этом сообщил глава администрации главы государства Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.
«Это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития ... в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. <...> Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу», — подчеркнул Сергеенко.
Ожидается, что мероприятие пройдет в торжественной обстановке во Дворце Республики. Во встрече примут участие более 2,5 тысячи человек, в том числе депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, главы министерств и госкомитетов, местных органов власти. Кроме того, на оглашение послания прибудут представители трудовых коллективов, промпредприятий, СМИ, аккредитованные в Минске дипломаты, делегации всех регионов республики.
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