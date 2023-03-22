Лукашенко предупредил о непростых президентских выборах
22 марта 202313:29
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президентсткие выборы в республике будут непростыми, передаёт БелТА.
Он пояснил, что речь идёт о сбежавшей из страны оппозиции, которая готовится к силовым действиям против власти.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru