Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где состоится встреча главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из Национального аэропорта Минск.
Переговоры президентов двух стран пройдут в четверг. Путин и Лукашенко обсудят итоги работы по интеграции в рамках Союзного государства, отмечает Ura.ru. Президенты сделают акцент на вопросах развития отношений России и Белоруссии, сообщает RT.
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