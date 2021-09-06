Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы в нефтяной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 9 сентября намерен затронуть вопросы в нефтяной сфере, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Об этом Лукашенко заявил, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова. Глава республики отметил, что компании важно ежегодно прибавлять в своем развитии.

Лукашенко подчеркнул, что «Белоруснефть» занялась нефтедобычей в России, и предложил Ляхову подготовить интересные для Москвы и Минска предложения.

«Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться», — добавил президент.

Лукашенко напомнил, что раньше в Белоруссии добывали более 8 млн тонн нефти.

«Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты», — заявил белорусский лидер.

