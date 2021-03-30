Лукашенко ввел ответные санкции против ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц от государства, которые ранее приняли санкции в отношении Минска. Об этом пишет БелТА.
Список попавших под санкции товаров пока не опубликован. Конкретный перечень будет установлен Советом Министров Белоруссии.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее попросила США поместить Лукашенко под международную изоляцию.
После подавления протестов, прошедших на фоне победы Лукашенко шестой раз подряд на президентских выборах, западные страны ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в нарушении прав человека и фальсификации итогов голосования. В санкционном списке ЕС числится 88 физлиц и семь предприятий.
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