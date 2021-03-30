Лукашенко ввел ответные санкции против ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц от государства, которые ранее приняли санкции в отношении Минска. Об этом пишет БелТА.

Список попавших под санкции товаров пока не опубликован. Конкретный перечень будет установлен Советом Министров Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее попросила США поместить Лукашенко под международную изоляцию.