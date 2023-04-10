Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Переговоры проходят в Минске. Агентство отмечает, что глава Минобороны РФ прибыл в Белоруссию в развитие договоренностей между главами двух государств.

«Расставаясь после последних переговоров с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным], мы договорились, что вы со специалистами приедете ... и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси», — обратился Лукашенко к Шойгу.

Президенты России и Белоруссии 5 апреля провели переговоры в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле отмечали, что политики обсудят двусторонние отношения, международные вопросы и ситуацию на Украине.

