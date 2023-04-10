Лукашенко встретился с Шойгу в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает БЕЛТА.
Переговоры проходят в Минске. Агентство отмечает, что глава Минобороны РФ прибыл в Белоруссию в развитие договоренностей между главами двух государств.
«Расставаясь после последних переговоров с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным], мы договорились, что вы со специалистами приедете ... и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси», — обратился Лукашенко к Шойгу.
Президенты России и Белоруссии 5 апреля провели переговоры в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Кремле отмечали, что политики обсудят двусторонние отношения, международные вопросы и ситуацию на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru