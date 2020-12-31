Лукашенко: Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, не намерен становиться председателем Всебелорусского народного собрания, чтобы удержать власть, сообщает Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, у него есть все возможности остаться президентом.
«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания», - заявил глава государства.
Кроме того, Лукашенко отметил, что Всебелорусское народное собрание «не уполномочено и не будет» менять конституционные нормы.
Ранее президент Белорусcии заявил, что шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля. По словам Лукашенко, это «орган прямого народовластия», делегатами которого должны стать «люди, представляющие все слои и группы населения».
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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