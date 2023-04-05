Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу с очередным рабочим визитом. В повестке переговоров лидеров двух стран - двусторонние отношения, подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, международные вопросы, ситуация на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, будет затронут широкий круг тем.

6 апреля Лукашенко примет участие в заседании ВГС Союзного государства.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КремльПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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