Лукашенко: Власти готовы к обострению ситуации в Белоруссии
Власти Белоруссии готовы к обострению ситуации в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам главы государства, в случае обострения обстановки необходимо «до мелочей предусмотреть» все, учитывая предыдущий опыт страны, а также России, Армении, Украины и других постсоветских государств.
«Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — добавил Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что текущий год будет непростым из-за желания «некоторых внутренних сил» дестабилизировать обстановку в Белоруссии, а также внешнего давления на республику.
Лукашенко считает, что страной «пытаются рулить и управлять».
«Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь», — добавил президент.
Ранее председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что весной могут быть предприняты попытки извне дестабилизировать ситуацию в стране, однако вряд ли они будут успешными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Франция вводит санитарный контроль на границе с Германией
- Президент Карабаха заявил о готовности выступить посредником в преодолении кризиса в Армении
- Лукашенко: Власти готовы к обострению ситуации в Белоруссии
- Пашинян отправил в отставку начальника Генштаба Армении
- Пол Маккартни выпустит книгу своих стихов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru