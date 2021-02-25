Лукашенко: Власти готовы к обострению ситуации в Белоруссии

По словам главы государства, в случае обострения обстановки необходимо «до мелочей предусмотреть» все, учитывая предыдущий опыт страны, а также России, Армении, Украины и других постсоветских государств.

«Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — добавил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что текущий год будет непростым из-за желания «некоторых внутренних сил» дестабилизировать обстановку в Белоруссии, а также внешнего давления на республику.

Лукашенко считает, что страной «пытаются рулить и управлять».

«Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь», — добавил президент.

Ранее председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что весной могут быть предприняты попытки извне дестабилизировать ситуацию в стране, однако вряд ли они будут успешными.

