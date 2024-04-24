Лукашенко: В союзе России и Белоруссии не будет насилия и поглощения
Союзное строительство России и Белоруссии является образцом союза суверенных народов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, он указал, что данная модель «имеет шансы на успех и расширение участников».
По его словам, Москва и Минск намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохранив при этом национальные интересы.
«Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения», - заключил президент Белоруссии.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад желает поссорить Россию и Белоруссию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru