Лукашенко: В союзе России и Белоруссии не будет насилия и поглощения

Союзное строительство России и Белоруссии является образцом союза суверенных народов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Выступая на Всебелорусском народном собрании, он указал, что данная модель «имеет шансы на успех и расширение участников».

По его словам, Москва и Минск намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохранив при этом национальные интересы.

«Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения», - заключил президент Белоруссии.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад желает поссорить Россию и Белоруссию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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