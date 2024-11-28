Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить в Белоруссии гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, он «пошутил», что в Белоруссии готовы места для дислокации.

Также Лукашенко отметил, что система «Орешник» охладила тех, кто поставил мир на грань Третьей мировой. Он назвал представленное оружие «хорошим», подчеркнув, что теперь западные страны растеряны.

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Ракеты «Орешник» способны поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на саммите ОДКБ в Казахстане, он подчеркнул, что объекты, находящиеся в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяются на элементарные частицы.

По словам Путина, Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник». Кроме того, глава государства рассказал, что в России начался серийный выпуск ракеты «Орешник». Путин также заявил, что в ближайшие годы в стране появятся новые гиперзвуковые системы, которые по своим характеристикам «не будут иметь аналогов в мире», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Владимир ПутинОрешкинАлександр Лукашенко

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