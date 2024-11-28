Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить в Белоруссии гиперзвуковую ракетную систему «Орешник». Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, он «пошутил», что в Белоруссии готовы места для дислокации.

Также Лукашенко отметил, что система «Орешник» охладила тех, кто поставил мир на грань Третьей мировой. Он назвал представленное оружие «хорошим», подчеркнув, что теперь западные страны растеряны.