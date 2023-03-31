Лукашенко: В должности президента умирать не собираюсь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в выступлении с посланием к народу и парламенту заявил, что не «подгонял» под себя конституцию республики.
«Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. <...> Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду», — подчеркнул глава государства.
По словам Лукашенко, он «наелся», и Белоруссия сама решит, кто станет ее президентом. Политик также призвал прекратить разговоры о преемниках и подчеркнул, что его дети не встанут во главе государства. Президент заверил, что вместе с соратниками не отдаст своих завоеваний, пока жив.
«До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой ... У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну», — добавил Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru