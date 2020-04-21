Лукашенко в Бобруйске назвал сроки возрождения экономики России

Глава республики отметил, что «Европа начала открываться», хотя смертность от коронавируса там составляет 400-600 человек в сутки. Лукашенко выразил уверенность, что мировая экономика, особенно у соседей Белорусии, начнет работат в течение месяца.



«В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», - сказал он.



В ходе визита в Бобруйск президент республики также пожаловался, что Россия отказалась продавать Белоруссии гречку. В этой связи он посоветовал руководителю Могилевской области обратить особое внимание на возделывание гречихи, сообщают argumenti.ru

