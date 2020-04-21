Лукашенко в Бобруйске назвал сроки возрождения экономики России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие «Славянка» в Бобруйске заявил, что экономика России в ближайшее время начнет восстанавливаться.

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Глава республики отметил, что «Европа начала открываться», хотя смертность от коронавируса там составляет 400-600 человек в сутки. Лукашенко выразил уверенность, что мировая экономика, особенно у соседей Белорусии, начнет работат в течение месяца.

«В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», - сказал он.

В ходе визита в Бобруйск президент республики также пожаловался, что Россия отказалась продавать Белоруссии гречку. В этой связи он посоветовал руководителю Могилевской области обратить особое внимание на возделывание гречихи, сообщают argumenti.ru

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ФОТО: president.gov.by
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