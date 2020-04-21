Белоруссия обогнала мир по среднему числу заболевших в 2 раза

Согласно статистике на сайте Worldometers, в республике на 1 млн жителей в среднем 618 заболевших, тогда как в целом по миру — 318. В то же время смертность от коронавируса в Белоруссии ниже общемировой — 5 против 21,9.



Отметим, что власти Белоруссии отказались от введения в стране жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Более того, в республике не стали переносить парад Победы — он, как и планировалось, состоится 9 мая, сообщает RT. Московский парад перенесен на неопределенный срок.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на плохое качество российских тест-систем на выявление COVID-19. В результате республика отказались от их закупок, передает Ura.ru.

