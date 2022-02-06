Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко.

Ранее в конце января Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в «лоно славянства». По его словам, славянским народам необходимо сохранить братство, которое гораздо выше «надуманных обид и местечковых политических амбиций». Лукашенко отметил, что это основа общей безопасности и выживания.

