Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко.

Ранее в конце января Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в «лоно славянства». По его словам, славянским народам необходимо сохранить братство, которое гораздо выше «надуманных обид и местечковых политических амбиций». Лукашенко отметил, что это основа общей безопасности и выживания.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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