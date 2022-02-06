Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко.
Ранее в конце января Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в «лоно славянства». По его словам, славянским народам необходимо сохранить братство, которое гораздо выше «надуманных обид и местечковых политических амбиций». Лукашенко отметил, что это основа общей безопасности и выживания.
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