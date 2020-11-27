Лукашенко уйдёт с поста президента после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост после принятия новой конституции, сообщает Sputnik Беларусь.

На встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска белорусский лидер отметил, что не делает конституцию «под себя». «С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», - добавил глава государства.

Лукашенко также подчеркнул, что при принятии новой конституции не позволит, чтобы «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал», даже если будет знать, что это не соответствует его желаниям. И, по его словам, «белорусский народ должен пройти то, что должен пройти».

«Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», - подытожил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и не прекращаются уже почти четыре месяца. Оппозиция отказывается признавать данные ЦИК, согласно которым Лукашенко победил, набрав более 80% голосов.

