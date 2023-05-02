Лукашенко: Участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию

Случаи проникновения диверсантов через белорусскую границу участились, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Во вторник белорусский лидер проводит совещание по вопросам обеспечения безопасности и охране границы.

Как отметил Лукашенко, обстановка вокруг Белоруссии остается сложной.

«Было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», — заявил президент.

Политик потребовал представить предложения по противодействию подобным инцидентам.

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ФОТО: скриншот с видео
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