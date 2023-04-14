В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности

Структура военной безопасности в мире разрушена, считает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности

В пятницу Хренин пообщался с журналистами на одном из полигонов белорусских Вооруженных сил в Брестской области.

«Структура международной военной безопасности де-факто разрушена», — отметил глава военного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МинобороныБезопасностьБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры