В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
14 апреля 202312:42
Структура военной безопасности в мире разрушена, считает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Об этом сообщает БЕЛТА.
В пятницу Хренин пообщался с журналистами на одном из полигонов белорусских Вооруженных сил в Брестской области.
«Структура международной военной безопасности де-факто разрушена», — отметил глава военного ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru