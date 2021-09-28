Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске
28 сентября 202120:51
Сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники КГБ выполняли отработку адресов и в одной из квартир в отношении них был открыт огонь. Один из сотрудников умер на месте от полученных ранений.
Стрелявший был ликвидирован ответным огнем.
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28 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru