Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске

Сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что сотрудники КГБ выполняли отработку адресов и в одной из квартир в отношении них был открыт огонь. Один из сотрудников умер на месте от полученных ранений.

Стрелявший был ликвидирован ответным огнем.

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМинск
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