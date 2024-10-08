Лукашенко назвал правильной коррекцию ядерной доктрины РФ
8 октября 202418:21
Внесение изменений в ядерную доктрину России - это правильное решение. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, он положительно оценивает вносимые в документ коррективы.
«Правильное решение... Время созрело... Надо было даже раньше принимать», - заключил белорусский лидер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru