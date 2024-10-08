Лукашенко назвал правильной коррекцию ядерной доктрины РФ

Внесение изменений в ядерную доктрину России - это правильное решение. Как сообщает БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: Изменения в ядерной доктрине РФ стали для кого-то новыми рисками

По его словам, он положительно оценивает вносимые в документ коррективы.

«Правильное решение... Время созрело... Надо было даже раньше принимать», - заключил белорусский лидер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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