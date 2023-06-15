Лукашенко назвал ООН дипломатическим казино

Об этом он заявил во время принятия верительных грамот послов зарубежных стран.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки [...] превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», - сказал Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».