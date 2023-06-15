Лукашенко назвал ООН дипломатическим казино
15 июня 202312:16
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ООН дипломатическим казино, где заправляют западные воротилы. Слова политика приводит издание БелТА.
Об этом он заявил во время принятия верительных грамот послов зарубежных стран.
«ООН из цивилизованной диалоговой площадки [...] превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», - сказал Лукашенко.
Накануне Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru