Лукашенко: США хотят развязать войну через миграционный кризис

Власти США намерены развязать войну, используя миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство Белта.

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По мнению Лукашенко, у США в планах «приблизиться к Москве», однако на пути мешается Белоруссия. В связи с этим, согласно Лукашенко, страну «будут резать».

Политик отметил, что миграционный кризис является для США лишь поводом. Лукашенко пояснил, что подключение НАТО к вопросу к мигрантами может означать только развязку войны.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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