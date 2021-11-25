Лукашенко: США хотят развязать войну через миграционный кризис

По мнению Лукашенко, у США в планах «приблизиться к Москве», однако на пути мешается Белоруссия. В связи с этим, согласно Лукашенко, страну «будут резать».

Политик отметил, что миграционный кризис является для США лишь поводом. Лукашенко пояснил, что подключение НАТО к вопросу к мигрантами может означать только развязку войны.

