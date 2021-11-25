Лукашенко: США хотят развязать войну через миграционный кризис
Власти США намерены развязать войну, используя миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство Белта.
По мнению Лукашенко, у США в планах «приблизиться к Москве», однако на пути мешается Белоруссия. В связи с этим, согласно Лукашенко, страну «будут резать».
Политик отметил, что миграционный кризис является для США лишь поводом. Лукашенко пояснил, что подключение НАТО к вопросу к мигрантами может означать только развязку войны.
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