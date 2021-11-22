«Клянусь, никогда не обсуждали»: Лукашенко о создании союзного государства с Россией

Лукашенко подчеркнул, что политика Белоруссии и России ведётся так, чтобы «этот союз был мощнее, чем унитарное государство». В то же время вопрос о создании союзного государства с одним президентом «мы никогда с Путиным, клянусь, не обсуждали», – заключил Лукашенко.

В начале ноября лидеры России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. В декрете описаны 28 программ интеграции, военная доктрина и концепция миграционной политики.

