«Клянусь, никогда не обсуждали»: Лукашенко о создании союзного государства с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что никогда не обсуждал вопрос о создании союзного государства с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское издание БелТа.

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Лукашенко подчеркнул, что политика Белоруссии и России ведётся так, чтобы «этот союз был мощнее, чем унитарное государство». В то же время вопрос о создании союзного государства с одним президентом «мы никогда с Путиным, клянусь, не обсуждали», – заключил Лукашенко.

В начале ноября лидеры России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. В декрете описаны 28 программ интеграции, военная доктрина и концепция миграционной политики.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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