Лукашенко сообщил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Белоруссии

Выявленные в Белоруссии террористические ячейки планировали подрыв узла связи военно-морского флота России в белорусском городе Велейка. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко «вскрыл» террористические ячейки, связанные с США, ЕС и Украиной

Глава государства подчеркнул, что «серьезнейшим образом» обсуждал эту проблему с президентом России Владимиром Путиным.

«Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о разоблачении «спящих» террористических ячеек, так называемых «отрядов самообороны», в формировании которых замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМФ РФБелоруссияАлександр Лукашенко
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