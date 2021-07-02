Лукашенко сообщил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Белоруссии

Глава государства подчеркнул, что «серьезнейшим образом» обсуждал эту проблему с президентом России Владимиром Путиным.

«Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о разоблачении «спящих» террористических ячеек, так называемых «отрядов самообороны», в формировании которых замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

