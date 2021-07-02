Лукашенко «вскрыл» террористические ячейки, связанные с США, ЕС и Украиной

В Белоруссии разоблачены так называемые «спящие» террористические ячейки «отрядов самообороны». В их формировании замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.

По словам белорусского лидера, задача этих ячеек состояла в насильственном свержении действующей власти «в день икс». При этом, по словам Лукашенко, они сами пока не в курсе, когда наступит этот день икс. «К нему надо подвести наш народ», - констатировал президент.

Ранее сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Лукашенко рассказал о проведённой в республике масштабной антитеррористической операции.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», - заметил тогда президент и пообещал раскрыть детали позже.

