Лукашенко «вскрыл» террористические ячейки, связанные с США, ЕС и Украиной
В Белоруссии разоблачены так называемые «спящие» террористические ячейки «отрядов самообороны». В их формировании замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.
По словам белорусского лидера, задача этих ячеек состояла в насильственном свержении действующей власти «в день икс». При этом, по словам Лукашенко, они сами пока не в курсе, когда наступит этот день икс. «К нему надо подвести наш народ», - констатировал президент.
Ранее сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Лукашенко рассказал о проведённой в республике масштабной антитеррористической операции.
«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», - заметил тогда президент и пообещал раскрыть детали позже.
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