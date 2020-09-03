Лукашенко сменил главу КГБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перевёл Валерия Вакульчика, до сих пор работавшего в должности председателя Комитета государственной безопасности (КГБ), на пост госсекретаря Совбеза республики. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
Новым руководителем КГБ назначен Иван Тертель, перед этим работавший во главе Комитета госконтроля.
Перестановки в силовых структурах произведены на фоне длящихся уже почти месяц массовых протестов против переизбрания Лукашенко главой государства. Также известно, что в четверг, 3 сентября, в Минск приедет делегация из России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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