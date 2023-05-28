Белоруссия прикрыла ряд дорог на границе с Россией
Белоруссия приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Интервью с чиновником показал канал ОНТ.
«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров - Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», - сказал он.
Он отметил, что на некоторых пунктах пропуска образовались очереди из-за проверок автомобилей. Мера направлена на обеспечение безопасности Белоруссии, сказал Вольфович.
Президент республики Александр Лукашенко 25 мая сообщил о начале перемещения по территории страны российского тактического ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru