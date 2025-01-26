Лукашенко: Резолюция ЕП о выборах в Белоруссии является «пресмыканием» перед США

Резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии является «пресмыканием» перед США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Первый информационный телеканал.

22 января в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики очередной пакет санкций.

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Лукашенко подчеркнул, что данная резолюция была принята с подачи покинувших Белоруссию оппозиционеров. При этом политик добавил, что выборы президента в республике «проводятся для народа».

Отмечается, что сама резолюция ЕП не имеет никакой силы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 26 января к 10:00 часам утра явка на выборах президента Белоруссии составила почти 50%.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:РезолюцияЕвропарламентСШАВыборы ПрезидентаАлександр Лукашенко

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