Лукашенко: Резолюция ЕП о выборах в Белоруссии является «пресмыканием» перед США

Резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии является «пресмыканием» перед США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Первый информационный телеканал.

22 января в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики очередной пакет санкций.