Лукашенко: Резолюция ЕП о выборах в Белоруссии является «пресмыканием» перед США
Резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии является «пресмыканием» перед США. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Первый информационный телеканал.
22 января в Европарламенте призвали не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики очередной пакет санкций.
Лукашенко подчеркнул, что данная резолюция была принята с подачи покинувших Белоруссию оппозиционеров. При этом политик добавил, что выборы президента в республике «проводятся для народа».
Отмечается, что сама резолюция ЕП не имеет никакой силы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 26 января к 10:00 часам утра явка на выборах президента Белоруссии составила почти 50%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru