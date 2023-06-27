Лукашенко подтвердил, что Пригожин прилетел в Белоруссию

В Москве построят шесть школ и детсадов по договорам участия СК расследует нападение бойцовской собаки на женщину в парке столицы Поезд к 100-летию московского спорта запустили на Сокольнической линии метро Рублевской станции водоподготовки Москвы исполнилось 120 лет Мечети Москвы и области готовы к празднованию Курбан-байрама