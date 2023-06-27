Лукашенко подтвердил, что Пригожин прилетел в Белоруссию
27 июня 202316:49
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории республики, сообщает БелТА.
На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу он указал, что сдержит обещание и поможет «перекантоваться и прочее».
«Естественно, за их (вагнеровцев. - прим. НСН) счёт», - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в связи с переговорами с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru