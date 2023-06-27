Лукашенко подтвердил, что Пригожин прилетел в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории республики, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что пытался убедить Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу он указал, что сдержит обещание и поможет «перекантоваться и прочее».

«Естественно, за их (вагнеровцев. - прим. НСН) счёт», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко призвал не делать из него героя в связи с переговорами с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"БелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений Пригожин

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