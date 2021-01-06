Лукашенко рассказал о своем отношении к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью программе «Действующие лица», что считает президента России Владимира Путина своим другом.

Фрагмент передачи опубликовала в своем Telegram журналистка Наиля Аскер-заде.

Лукашенко заявил, что он «намертво в одной команде» с Путиным

Белорусский лидер также сообщил, что не здоровался бы «с колена» с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подчеркнул, что не держит при этом на него зла.



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Фото: kremlin.ru
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