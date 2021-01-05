Лукашенко заявил, что он «намертво в одной команде» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» рассказал о командной работе с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос, в одной ли он команде с Путиным.

Кроме того, по словам Лукашенко, лидеры двух государств также играют в хоккей в одной команде.

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