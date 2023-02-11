Лукашенко рассказал о планах посетить Иран

«Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня», — отмечается в распространенном пресс-службой Лукашенко послании.

Президент также отметил, что Иран играет важную роль в регионе и мире, «демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях».

По словам Лукашенко, Белоруссия всегда оставалась рядом с Ираном, «сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу» и ответственно относилась к выполнению договоренностей с партнерами.

