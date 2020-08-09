Лукашенко рассказал о письме от Путина с изложением фактов о задержанных россиянах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах, сообщает ТАСС.
Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация с задержанием россиян под Минском по обвинению в подготовке провокаций и волнений в период президентской избирательной кампании не повлияет на белорусско-российские отношения.
Белорусский лидер подчеркнул, что его не интересует, спровоцировала ли третья сторона всю ситуацию, и будет разбираться по факту.
Накануне посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил о заказном характере «масштабной аферы» с задержанием россиян под Минском. Он отметил, что кампания, развернутая против российских граждан, направлена на нанесение «ущерба многогранному сотрудничеству, особым отношениям» России и Белоруссии, отмечает Газета.ru
Напомним, белорусские власти считают задержанных россиян «боевиками» частной военной компании, которые подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике в предвыборный период президентской кампании. Москва отрицает подозрения Минска.
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