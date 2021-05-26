Лукашенко рассказал о «ледяной войне» с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия находится в стадии «ледяной войны» с Западом. Он предупредил, что расшатать ситуацию в республике не получится.
«Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию!» — заявил Лукашенко в среду во время выступления в парламенте.
Сегодня белорусский лидер выступает перед парламентариями и членами правительства по поводу ситуации с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
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