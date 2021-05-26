Лукашенко рассказал о «ледяной войне» с Западом

«Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию!» — заявил Лукашенко в среду во время выступления в парламенте.

Сегодня белорусский лидер выступает перед парламентариями и членами правительства по поводу ситуации с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

