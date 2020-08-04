Лукашенко рассказал о команде «ждать» заброшенным россиянам
Задержанная недавно под Минском группа граждан России была специально направленна в Белоруссию. С таким утверждением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию. По словам лидера республики, задержанные сами сознались в этом в ходе допросов.
«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать», - завил Лукашенко. Сегодня, по его словам, стало известно о новой аналогичной группе. «Поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», - цитирует президента государственное агентство «БелТА».
Лукашенко также назвал «враньём» и «легендой» утверждение российской стороны, что задержанные намеревались отправиться транзитом через Минск в Стамбул. «Это враньё никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают», - отметил президент.
При этом, по словам Лукашенко, в Белоруссии «по-человечески относятся к этим ребятам», поэтому «они рассказали всё». «Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла. Мы знаем», - подытожил белорусский лидер. По его оценке, на дестабилизацию ситуации в Белоруссии круглосуточно работает настоящая «армия интернет-троллей и информационных провокаторов».
Главы КГБ и Совета безопасности Белоруссии настаивают, что задержанные россияне – это бойцы частной военной компании «Вагнера», а также, что их якобы забросили в Белоруссию для дальнейшей дестабилизации обстановки перед выборами. В Москве отрицают вмешательство в дела Белоруссии и вообще возможность существования российских ЧВК.
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