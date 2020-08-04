Лукашенко рассказал о команде «ждать» заброшенным россиянам

Задержанная недавно под Минском группа граждан России была специально направленна в Белоруссию. С таким утверждением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию. По словам лидера республики, задержанные сами сознались в этом в ходе допросов.

«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать», - завил Лукашенко. Сегодня, по его словам, стало известно о новой аналогичной группе. «Поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», - цитирует президента государственное агентство «БелТА».

Лукашенко также назвал «враньём» и «легендой» утверждение российской стороны, что задержанные намеревались отправиться транзитом через Минск в Стамбул. «Это враньё никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают», - отметил президент.