Лукашенко рассказал о борьбе с «дующими» на белорусскую землю ветрами

Лукашенко добавил, что раньше Белоруссия не умела сопротивляться этим «ветрам и ураганам», потому что не имела независимости, однако теперь научилась с ними бороться.

«Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой», - добавил президент, подчеркнув, что теперь этого допустить нельзя. Слова Лукашенко приводятся на официально сайте президента Белоруссии.

В августе в стране должны пройти президентские выборы, на которые собирается идти Лукашенко. В мае он заявил, что за 2,5 месяца до выборов в Белоруссии будет сформирован новый состав правительства, сообщает Ura.ru.

Между тем, в белорусы собирают подписи в поддержку оппозиции. Власти не позволили популярного блогеру Сергею Тихановскому зарегистрировать свою инициативную группу, и теперь в президенты намерена выдвинуться его жена. В пятницу в её поддержку прошёл пикет в Гродно, в ходе которого был задержан Тихановский и несколько членов официально зарегистрированной республиканской ЦИК инициативной группы. В МВД заявили, что все они задержаны за насилие в отношении сотрудников милиции. Правозащитники между тем признали Тихановского политзаключённым и потребовали его освобождения.

