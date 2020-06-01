Лукашенко рассказал о борьбе с «дующими» на белорусскую землю ветрами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственно безопасности Валерием Вакульчиком заявил, что знает, «откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю». По словам главы государства, дуют они не оттуда, откуда ему бы хотелось.
Лукашенко добавил, что раньше Белоруссия не умела сопротивляться этим «ветрам и ураганам», потому что не имела независимости, однако теперь научилась с ними бороться.
«Всегда нас делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой», - добавил президент, подчеркнув, что теперь этого допустить нельзя. Слова Лукашенко приводятся на официально сайте президента Белоруссии.
В августе в стране должны пройти президентские выборы, на которые собирается идти Лукашенко. В мае он заявил, что за 2,5 месяца до выборов в Белоруссии будет сформирован новый состав правительства, сообщает Ura.ru.
Между тем, в белорусы собирают подписи в поддержку оппозиции. Власти не позволили популярного блогеру Сергею Тихановскому зарегистрировать свою инициативную группу, и теперь в президенты намерена выдвинуться его жена. В пятницу в её поддержку прошёл пикет в Гродно, в ходе которого был задержан Тихановский и несколько членов официально зарегистрированной республиканской ЦИК инициативной группы. В МВД заявили, что все они задержаны за насилие в отношении сотрудников милиции. Правозащитники между тем признали Тихановского политзаключённым и потребовали его освобождения.
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