Кирби: Пентагон выразил озабоченность российскими учениями в Черном море

Учения российского флота в Черном море могут угрожать суверенитету Украины, заявил телеканалу MSNBC официальный представитель военного федомства США Джон Кирби.

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Они [Россия] нарастили силы ВМС в Черном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что это касается и танковых учений в Белоруссии.

Напомним, украинским авиаперевозчикам не рекомендуют выполнять полеты над зоной Черного моря, где проводит учения Россия.

Как заявили в Черноморском флоте, больше 30 кораблей вышли в море из Севастополя и Новороссийска. Они принимают участие в масштабных маневрах ВМФ России.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:Черное МореВоенные УченияПентагон
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