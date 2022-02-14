Кирби: Пентагон выразил озабоченность российскими учениями в Черном море
Учения российского флота в Черном море могут угрожать суверенитету Украины, заявил телеканалу MSNBC официальный представитель военного федомства США Джон Кирби.
Они [Россия] нарастили силы ВМС в Черном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — отметил представитель Пентагона.
Он уточнил, что это касается и танковых учений в Белоруссии.
Напомним, украинским авиаперевозчикам не рекомендуют выполнять полеты над зоной Черного моря, где проводит учения Россия.
Как заявили в Черноморском флоте, больше 30 кораблей вышли в море из Севастополя и Новороссийска. Они принимают участие в масштабных маневрах ВМФ России.
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