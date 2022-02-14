Кирби: Пентагон выразил озабоченность российскими учениями в Черном море

Они [Россия] нарастили силы ВМС в Черном море, <...> но они также задействуют потенциал, который может угрожать суверенитету Украины», — отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что это касается и танковых учений в Белоруссии.

Напомним, украинским авиаперевозчикам не рекомендуют выполнять полеты над зоной Черного моря, где проводит учения Россия.

Как заявили в Черноморском флоте, больше 30 кораблей вышли в море из Севастополя и Новороссийска. Они принимают участие в масштабных маневрах ВМФ России.

