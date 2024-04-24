Лукашенко рассказал, когда уйдет на покой

На заседании Всебелорусского народного собрания от указал, что уйдёт на покой, когда ему об этом скажет народ.

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все!» И когда рядом будет человек, который не предаст... Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что хочет, чтобы власти Белоруссии «не угробили то, что сами создали».

Ранее Лукашенко заявил, что он не представляет, как можно уйти на пенсию или заниматься каким-то другим делом, однако это не значит, что он «вцепился и посиневшими пальцами будет держаться за это кресло», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».