Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания

Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщает БелТА.

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Отмечается, что кандидатуру белорусского лидера поддержали практически все делегаты ВНС - против был только один голос. Заместителем председателя был избран помощник президент Александр Косинец.

В сообщении говорится, что голосование было тайным, а Лукашенко и Косинец были единственными претендентами на указанные посты.

Ранее Лукашенко заявил, что будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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