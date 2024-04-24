Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания
Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщает БелТА.
Отмечается, что кандидатуру белорусского лидера поддержали практически все делегаты ВНС - против был только один голос. Заместителем председателя был избран помощник президент Александр Косинец.
В сообщении говорится, что голосование было тайным, а Лукашенко и Косинец были единственными претендентами на указанные посты.
Ранее Лукашенко заявил, что будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru