Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания

Отмечается, что кандидатуру белорусского лидера поддержали практически все делегаты ВНС - против был только один голос. Заместителем председателя был избран помощник президент Александр Косинец.

В сообщении говорится, что голосование было тайным, а Лукашенко и Косинец были единственными претендентами на указанные посты.

Ранее Лукашенко заявил, что будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

