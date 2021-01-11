Лукашенко рассказал, как относится к прозвищу «батька»

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька».

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька. Я привык к этому», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

По словам президента, он не устает от напряженного ритма жизни, так как у него нет времени задумываться об усталости. В тоже время Лукашенко сообщил, что ему не нравятся официальные визиты в дальние страны из-за тяжелого переноса таких поездок.