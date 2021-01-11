Лукашенко рассказал, как относится к прозвищу «батька»
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька».
«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька — и батька. Я привык к этому», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1».
По словам президента, он не устает от напряженного ритма жизни, так как у него нет времени задумываться об усталости. В тоже время Лукашенко сообщил, что ему не нравятся официальные визиты в дальние страны из-за тяжелого переноса таких поездок.
Ранее Лукашенко сообщил, что не устал работать на президентском посту президента, и не задумывается, чтобы уходить. Он признался, что ему некогда. При этом признался, что уже не так остро воспринимает перспективу отставки, как раньше.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
- Лукашенко рассказал, как относится к прозвищу «батька»
- В ближайшие дни начнется производство «Спутника V» в Бразилии
- Попова рассказала о единственном россиянине с «британским» штаммом COVID-19
- Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
- Владелец Telegram Павел Дуров призвал пользователей перейти на Android
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru