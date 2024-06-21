Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился необычным признанием о своих ночных занятиях. Он рассказал, что ему снится, как он доит коров. Отрывок из репортажа с белорусским президентом опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, такие сны отражают его глубокую привязанность к сельскохозяйственному труду. Белорусский президент выразил мнение, что работа в сельском хозяйстве является «самой лучшей» и благородной.