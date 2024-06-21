Лукашенко рассказал, как доит коров по ночам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился необычным признанием о своих ночных занятиях. Он рассказал, что ему снится, как он доит коров. Отрывок из репортажа с белорусским президентом опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, такие сны отражают его глубокую привязанность к сельскохозяйственному труду. Белорусский президент выразил мнение, что работа в сельском хозяйстве является «самой лучшей» и благородной.
«Президентство – это все чепуха», — отметил он.
Несмотря на свою любовь к сельскохозяйственным занятиям, президент не планирует покидать свой пост. Лукашенко заверил, что он по-прежнему будет исполнять свои обязанности главы государства, несмотря на то, что иногда мечтает о более простой работе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru