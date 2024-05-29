Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск

«Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может», - сказал Лукашенко.

Он рассказал, что воспринимает отпуск как смену обстоятельств, ситуации и режима жизни. По словам главы государства, он не представляет, как можно «лечь на пляже и жариться под солнцем». Лукашенко подчеркнул, что ему постоянно нужно чем-то заниматься.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко угощал президента России Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает «Радиоточка НСН».

