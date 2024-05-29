Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не может уйти в отпуск, поскольку у него нет заместителя.
«Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может», - сказал Лукашенко.
Он рассказал, что воспринимает отпуск как смену обстоятельств, ситуации и режима жизни. По словам главы государства, он не представляет, как можно «лечь на пляже и жариться под солнцем». Лукашенко подчеркнул, что ему постоянно нужно чем-то заниматься.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко угощал президента России Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru