Лукашенко рассказал, что пришел на встречу лидеров ЕАЭС пешком из-за «слабых Мерседесов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил президенту Киргизии Садыру Жапарову, что из-за «слабых Мерседесов» он добирался пешком на встречу с лидерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча проходит в пятницу в государственной резиденции, расположенной в селе Чон-Арык (Бишкек).
Зайдя в резиденцию, Лукашенко спросил Жапарова, не опоздал ли он. После обмена рукопожатиями белорусский лидер пояснил, что «Мерседесы слабые, не заводятся» и что пришлось идти пешком, передает РБК.
Лидеры стран ЕАЭС проводят встречу в рамках Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В заседании принимает участие в том числе президент РФ Владимир Путин.
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