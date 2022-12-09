Лукашенко рассказал, что пришел на встречу лидеров ЕАЭС пешком из-за «слабых Мерседесов»

Зайдя в резиденцию, Лукашенко спросил Жапарова, не опоздал ли он. После обмена рукопожатиями белорусский лидер пояснил, что «Мерседесы слабые, не заводятся» и что пришлось идти пешком, передает РБК.

Лидеры стран ЕАЭС проводят встречу в рамках Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В заседании принимает участие в том числе президент РФ Владимир Путин.

