Путин отметил тренд на снижение инфляции в России

На заседании Высшего Евразийского экономического совета российский лидер отметил, что такие тенденции в РФ имеют значение «для всех наших стран».

«Потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — указал Путин.

Кроме того, президент заявил, что спад ВВП России в текущем году составит 2,9%, а в следующем прогнозируется на уровне 0,9%. Как отметил Путин, дальше ситуация будет улучшаться.

