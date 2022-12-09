Путин отметил тренд на снижение инфляции в России
Президент Владимир Путин заявил, что в России наблюдается тренд на снижение инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета российский лидер отметил, что такие тенденции в РФ имеют значение «для всех наших стран».
«Потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — указал Путин.
Кроме того, президент заявил, что спад ВВП России в текущем году составит 2,9%, а в следующем прогнозируется на уровне 0,9%. Как отметил Путин, дальше ситуация будет улучшаться.
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