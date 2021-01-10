Лукашенко раскрыл цену на российский газ для Белоруссии

Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2021 году по 128,5 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом президент республики отметил, что она могла бы быть «более справедливой». Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что еще не обсуждал эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным. Отметив при этом, что кроме российского президента у него нет друзей, сообщает RT.

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«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Пресс-служба «Газпрома» в декабре сообщила, что Россия и Белоруссия установили порядок формирования цен на поставки газа в республику в 2021 году.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2020 году составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

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