Белоруссия выплатила 200 млн долларов долга за российский газ

Евразийский банк развития (ЕАБР) в октябре выдал Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. В Минэнерго Белоруссии заявили, что Минск выплатил ПАО "Газпром" долг за поставки в январе-сентябре 2020 года. Тогда конкретная сумма выплат не оглашалась.

Агентство отмечает, что между "Газпромом" и компанией "Газпром трансгаз Беларусь" на 2020 год были заключены контракты на поставку и транспортировку газа. Цена одной тысячи кубометров природного газа для Белоруссии составляет 127 долларов.



