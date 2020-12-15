Белоруссия выплатила 200 млн долларов долга за российский газ
Белоруссия погасила долг за поставки российского природного газа в размере 200 миллионов долларов из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.
Евразийский банк развития (ЕАБР) в октябре выдал Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. В Минэнерго Белоруссии заявили, что Минск выплатил ПАО "Газпром" долг за поставки в январе-сентябре 2020 года. Тогда конкретная сумма выплат не оглашалась.
Агентство отмечает, что между "Газпромом" и компанией "Газпром трансгаз Беларусь" на 2020 год были заключены контракты на поставку и транспортировку газа. Цена одной тысячи кубометров природного газа для Белоруссии составляет 127 долларов.
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