Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» является белорусской
Вся пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» является белорусской. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, исключением является только сама ракета, однако, если понадобится, Минск, у которого достаточно компетенций, готов делать её вместе с Москвой.
«А пусковую установку мы произведём - МЗКТ делает. И более серьёзные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник», сообщает RT.
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