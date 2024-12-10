Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» является белорусской

По его словам, исключением является только сама ракета, однако, если понадобится, Минск, у которого достаточно компетенций, готов делать её вместе с Москвой.

«А пусковую установку мы произведём - МЗКТ делает. И более серьёзные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник», сообщает RT.

