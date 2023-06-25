Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Назарбаевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает агентство БелТА.

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По данным журналистов, беседа с Путиным состоялась утром. Во второй половине дня Лукашенко созвонился с Назарбаевым.

Подробностей беседы с российским лидером агентство не сообщило.

Лукашенко стал посредником в переговорах по урегулированию ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Достигнута договоренность о возвращении бойцов частной военной компании в полевые лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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