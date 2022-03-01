Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза

Так, после заседания Совбеза пройдет совещание по экономике в более узком составе.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.

