Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта проведет расширенное заседание Совета безопасности, на него приглашены порядка 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко

Так, после заседания Совбеза пройдет совещание по экономике в более узком составе.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры