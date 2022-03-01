Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 марта проведет расширенное заседание Совета безопасности, на него приглашены порядка 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, после заседания Совбеза пройдет совещание по экономике в более узком составе.
Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.
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